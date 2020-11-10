«Витязь» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.89.



«Подмосковная команда ударно финишировала перед паузой, выиграв четыре матча из пяти. Должна была выиграть и пятый, но возьми да проиграй дома сочинцам, которые на тот момент были «пациент скорее мертв, нежели жив». Но в нынешнем сезоне «Витязь» у нас главный номинант на виртуальный Кубок Робин Гуда, которым награждается команда, отобравшая наибольшее количество очков у олигархов и отдавшая их «голытьбе». А поскольку московское «Динамо», пусть и больше по инерции, но всё-таки ещё продолжает относиться к олигархам (во многом из-за двух Кубков Гагарина, торчащих из-за плеч), то бело-голубым следует напрячься.



С другой стороны, динамовцы уже должны быть напряжёнными – с 26 октября, с того самого дня, как «Витязь» разнёс их в пух и прах на родной, динамовской, арене. Самое время в порядке алаверды отнять два очка в Подольске, но, честно говоря, в это не особенно верится, хоть и пришёл ноябрь, то есть время, когда наглым дебютантам забивают рты клюшками и шайбами. То есть, по идее, «Витязю» надо не жужжать, а радоваться своему восьмому месту в Западной конференции, но что-то подсказывает, что им этого мало. И хоть по статистике личных встреч у «Динамо» почти трёхкратное преимущество в междусобойчиках, но в последнее время бело-голубые играют с «подмосквичами» как-то тяжело.



Поэтому есть смысл плюнуть на статистику личных встреч и обозвать её продажной девкой империализма. После чего со всей пролетарской ненавистью поставить на «Витязь», который, по моему разумению, должен второй раз выиграть у бело-голубых, на этот раз дома. Пусть и менее убедительно, чем в предыдущем матче, но всё равно в основное время», — сказал Лебедев.

«Витязь» — «Динамо» М. Прогноз: Александр Сёмин остановит Яшкина и Шипачёва в Подольске Бело-голубые не выигрывали два раза подряд уже полтора месяца.