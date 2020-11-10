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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 10 ноября

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 10 ноября
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 1.54.

«Не так давно эти команды уже встречались. После матчей сборных им снова предстоит выяснить отношения на льду «ЦСКА Арены». В этом противостоянии я практически всегда ставлю на ЦСКА, и на этот раз снова отдаю предпочтение армейцам.

ЦСКА проиграл прошлый матч в КХЛ московскому «Динамо», но это было ещё до перерыва на Евротур. После паузы ЦСКА сможет третий раз в сезоне обыграть «Спартак». Два предыдущих матча стали очень упорными, в них было много борьбы, и ЦСКА одержал две трудные победы. Сейчас ожидаю похожий сценарий, так как это главное дерби Москвы и в нём крайне сложно одержать победу крупнее чем в две шайбы.

«Спартак» против ЦСКА играет на максимуме возможностей. В таких матчах даже если команда уступает в классе, то старается за счёт самоотдачи добиться результата. Матч будет похож на игру плей-офф, тем более во время паузы игроки отдохнут и на эту игру выйдут хорошо подготовленными. У ЦСКА в составе более классные хоккеисты, и за счёт них армейцы добьются успеха.

Матч получится закрытым, ни одна из команд не станет рисковать, а игроки постараются уделить внимание обороне», — сказал Вуйтек.

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Красно-белые набрали очки в девяти из десяти предыдущих матчей.
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