Нидерланды — Испания: ставка Романа Нагучева на контрольную игру 11 ноября

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Испания.



Ставка: победа Испании за 2.50.



«Матч Голландия – Испания сложно было бы прогнозировать, если бы тренером сборной Голландии оставался Рональд Куман, который уже составил представление о том, какую команду он хочет на Евро, и это была бы сильная сборная Голландии со своими принципами и устаканившимся составом. Плюс Мемфис Депай, который не должен был играть на чемпионате Европы 2020 года, в 2021-м уже точно сыграет, если не получит такую же травму.



Что касается конкретного матча, то сборная Испании фаворит. Испанцы приучили нас, что товарищеские матчи проводят легко, как правило, это победы через низ, а сборная Голландии без Рональда Кумана играет очень тяжело и ещё ни разу не победила. Мне кажется, что в этом матче она тоже не победит, больше того – проиграет. Я поставлю на победу сборной Испании. Там хороший коэффициент, потому что матч проходит в гостях. Но это относительный гостевой матч, так как он пройдёт без зрителей. К тому же очевидно, что у голландцев будут определённые трудности не только с составом, но и игрой, а у испанцев есть совершенно конкретная команда, которая играет одинаково хорошо в товарищеских матчах и Лиге наций. Победа Испании – вполне прогнозируемый исход», — сказал Нагучев.

Нидерланды — Испания. Прогноз: без Фати ловить в Амстердаме нечего, Промес и Депай затащат Испанцам эта игра не нужна, а вот Франку де Буру победа поможет снизить давление.