Грузия – Северная Македония: прогноз Александра Вишневского на стыковой матч Евро-2020

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на стыковой матч финала отбора к Евро-2020 Грузия – Северная Македония.



Ставка: проход Северной Македонии за 1.95.



«Как только стал известен формат Лиги наций, именно этот матч вызвал повышенный интерес, ведь этот турнир – уникальный шанс для 16 самых слабых команд континента побороться с равными себе за путевку в финальную часть чемпионата Европы. И если сборная Северной Македонии изначально была среди главных фаворитов этого мини-турнира 16 сборных, то выход в финал сборной Грузии – сенсация. Наш старый словацкий знакомый Владимир Вайсс проделал великолепную работу со сборной Грузии, и именно его команда является фаворитом финала согласно букмекерской линии. Одна из главных тому причин – фактор своего поля.



Но сборная Северной Македонии выглядит более опытной и обученной, македонцы уже гремели в квалификациях и, наверное, больше заслуживают места на чемпионате Европы. С такими звездами в атаке, как Пандев и Барди, лично для меня фаворитами матча выглядят македонцы, которые в полуфинале уже обыграли, наверное, более сильного соперника, чем Грузия, – сборную Косово. Так что я поставлю на выход именно Северной Македонии в финальную часть чемпионата Европы, хоть там было бы очень интересно и забавно увидеть сборную Грузии.



Стоит также обратить внимание, что обе команды забивали быстрые голы в своих полуфинальных матчах. Сразу бросаться в бой без раскачки обеим командам нужно и сейчас, тем более что время на разведку и изучение соперника у них уже было. В сентябре и октябре сборные Грузии и Северной Македонии дважды встречались между собой в рамках уже следующего розыгрыша Лиги наций в лиге С. Оба матча закончились с одинаковым счетом 1:1.



Теперь же, когда команды находятся на расстоянии 90 минут до главного достижения за всю свою историю, я бы ждал активных действий с первых же минут. А когда кто-то поведет в счете, то проигрывающей команде придется играть ва-банк. С такими яркими исполнителями впереди, как Хвича и Пандев, есть все шансы на результативный матч. Поэтому я выберу ставку на тотал больше 2.00 за весьма манящий коэффициент 2,08. Эта ставка представляется мне весьма валуйной. Брать тотал больше 2,5 не стану, потому что при счёте 1:1 команды могут бояться риска, но назабивать другу другу как минимум два гола соперникам более чем по силам», — сказал Вишневский.

Грузия — Македония. Прогноз: Лория, Пандев и Кверквелия знают, что могут войти в историю На кону путёвка на Евро-2020. О голах можно забыть.