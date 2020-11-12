Англия — Ирландия: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищескую игру Англия — Ирландия.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.15.



«Сборные Англии и Ирландии сразятся 12 ноября в Лондоне. Исторически эти соперники любят играть вничью, но таковую я сегодня не жду.



«Львы» обычно показывают максимум в товарищеских поединках, о чём говорит прошлая победа в таком статусе над Уэльсом (3:0). В Лиге наций они переиграли Бельгию со счётом 2:1. Справедливости ради, затем не получилось справиться с не самой грозной Данией (0:1) на своём поле.



На мой взгляд, англичанам придётся в этой паре крайне легко, всё-таки класс футболистов быстро даст о себе знать. К тому же было бы неплохо одержать победу после обидного поражения от скандинавов. Более того, на родной арене часто удаётся показать зрелищный футбол.



«Кельты» давно не побеждают, их результативность явно пошла на спад. С другой стороны, последний раз национальная команда пропускала более гола за матч в октябре прошлого года. Во время октябрьского сбора не получилось набрать очки с Финляндией (0:1).



Думаю, ирландцы не смогут прервать свою чёрную полосу, а вот пропустить много — вполне реально. Скорее всего, в нападении всё опять будет вяло, так тут ещё и уровень обороны противника высокий. Конечно, громить соседей вряд ли станут, но на фору в два мяча рассчитываю», — сказал Павлюченко.

Англия — Ирландия. Прогноз: Кейн, Санчо и Стерлинг поберегут силы на пустом «Уэмбли» В двух предыдущих очных встречах обошлось без победителя.