Англия — Ирландия. Прогноз: Кейн, Санчо и Стерлинг поберегут силы на пустом «Уэмбли»

12 ноября состоится товарищеский матч Англия — Ирландия. Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех Ирландии оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.55.

Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Ирландия 12 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Ирландия 12 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06. На гол в первые 15 минут дают 3.10.

Анализ и прогноз товарищеского матча Англия — Ирландия (12.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

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Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Большинство топ-сборных сыграют 11 ноября, но и на четверг кое-что останется. 12 ноября в Лондоне сборная Англии сразится с Ирландией, начало запланировано на 23:00 мск.



«Львы» сами придумали себе приключения на ровном месте. Одолели сборную Бельгии (2:1), а двое суток спустя умудрились проиграть в родных стенах Дании (0:1). Спасибо Гарри Магуайру, который получил вторую жёлтую карточку уже на 31-й минуте, оставив партнёров в меньшинстве.



Теперь подопечные Гарета Саутгейта занимают только третье место в квартете: семь очков в четырёх встречах, у Бельгии и Дании по девять. Вылет из элитного дивизиона не грозит, однако даже победы над бельгийцами и Исландией в оставшихся турах не гарантируют первой строчки.

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Кроме того, сборная Англии осталась без Трента, который получил травму. Соперником по товарищеской игре станет Ирландия, которая тоже переживает непростой период. В октябре зелёные потеряли последний шанс пробиться на Евро-2020, уступив в серии пенальти Словакии.



Да и в Лиге наций не блещут: всего два очка в четырёх турах, третье место. Подняться выше не смогут ни при каких обстоятельствах, так что предстоит бороться с Болгарией за сохранение прописки в дивизионе В. Общая характеристика не меняется: довольно надёжная оборона, крайне посредственная и предсказуемая атака.



В то же время Англия — прекрасный раздражитель для ирландцев. Хозяевам этот матч не особенно нужен, тем более пройдёт он при пустых трибунах «Уэмбли». А вот гости получают шанс хоть как-то задобрить болельщиков после провала в октябре. Думается, мотивация у зелёных окажется выше.

За последние 10 лет соперники пересекались дважды, оба раза — в товарищеских матчах. Дело завершалось мирно: 1:1 в 2013 году, 0:0 в 2015 году. Брать ли Х2 за 3.65 — дело вкуса. Коэффициент изумительный, но шансы «львов», разумеется, выше. А вот П2 с форой (+1.5) за 1.87 или ИТМ 2 гола Англии за 1.95 смотрятся довольно надёжно.

Прогноз и ставки на матч Англия — Ирландия 12 ноября 2020 года

Состав у англичан гораздо сильнее, но мотивация вызывает вопросы: пустой «Уэмбли», ничего не значащая игра на фоне невероятного плотного графика в клубах. Думается, хозяева не станут выпрыгивать из штанов, что увеличивает шансы Ирландии зацепиться. Между прочим, соперники за последние 10 лет пересекались дважды. В обоих случаях дело заканчивалось вничью.



Ставка: победа Ирландии с форой (+1.5) за 1.87.