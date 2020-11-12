Венгрия — Исландия: прогноз Ильи Казакова на стыковую игру Евро-2020
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на стыковой матч Евро-2020 Венгрия — Исландия.
Ставка: победа Венгрии за 2.41.
«Венгрия имеет нескольких травмированных игроков. Несмотря на это, команда должна считаться фаворитом. Потому что ключевые исполнители вернулись в строй и должны играть.
Что касается Исландии, то мы ещё раз убеждаемся, что пик этой команды пришёлся на чемпионат Европы 2016 года. Вероятно, это был успех поколения, а не системы.
Я предлагаю поставить на то, что Венгрия в этом матче выиграет. Крупная победа или минимальная, верховой матч или низовой – всё это вторично. Коэффициент на победу венгров достаточно высокий в этом матче. Надо брать и не сомневаться», — сказал Казаков.
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На кону выход на Евро-2020, а венгры остались без главного тренера.
- 12 ноября 2020
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