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Венгрия — Исландия: прогноз Ильи Казакова на стыковую игру Евро-2020

Венгрия — Исландия: прогноз Ильи Казакова на стыковую игру Евро-2020
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на стыковой матч Евро-2020 Венгрия — Исландия.

Ставка: победа Венгрии за 2.41.

«Венгрия имеет нескольких травмированных игроков. Несмотря на это, команда должна считаться фаворитом. Потому что ключевые исполнители вернулись в строй и должны играть.

Что касается Исландии, то мы ещё раз убеждаемся, что пик этой команды пришёлся на чемпионат Европы 2016 года. Вероятно, это был успех поколения, а не системы.

Я предлагаю поставить на то, что Венгрия в этом матче выиграет. Крупная победа или минимальная, верховой матч или низовой – всё это вторично. Коэффициент на победу венгров достаточно высокий в этом матче. Надо брать и не сомневаться», — сказал Казаков.

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