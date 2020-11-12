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Сербия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на матч за право сыграть на Евро-2020

Сербия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на матч за право сыграть на Евро-2020
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на стыковой матч Евро-2020 Сербия — Шотландия.

Ставка: ничья и меньше 5 мячей в матче за 3.19.

«Сегодня мы говорим о матче плей-офф между Сербией и Шотландией. В этой паре коса находит на камень. Шотландия с 1998 года не играла в финальных частях крупных турниров. У Сербии игроки по именам звучнее, чем у соперника, но при этом у Сербии в последних матчах только одна победа. Команда не может показать тот потенциал, который в совокупности ждут от этих футболистов. Почему так происходит — большая загадка.

В Шотландии тоже есть игроки, которые на заметных ролях в ведущих клубах чемпионата Англии. Шотландия — команда более целеустремленная, но всё равно я вижу ничью в основное время в этом матче.

Есть хорошая ставка с коэффициентом выше тройки — ничья в основное время и тотал матча менее 4.5 мяча. Мне кажется, такое не думая надо брать и потом, сидя у экранов, болеть за исход в этой паре», — сказал Казаков.

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В восьми последних играх у шотландцев шесть побед.
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