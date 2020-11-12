Венгрия – Исландия: прогноз Дмитрия Симонова на стыковую игру за выход на Евро-2020

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на стыковой матч финала отбора к Евро-2020 Венгрия – Исландия.



Ставка: проход Венгрии за 1.71.



«Два равных соперника, но, притом что сейчас их силы плюс-минус равны, мне кажется, что Исландия — это команда, которая либо остановилась в своём развитии, либо находится на маленьком спаде, либо правильнее сказать «спуске вниз». Венгрия — это относительно молодая, растущая команда, которая со временем может стать сильнее, чем сейчас.



Если мы посмотрим на результаты этих соперников, то, безусловно, они говорят в пользу Венгрии. У венгров было пять матчей в 2020 году, из которых был проигран всего один. Нам всем хорошо памятен поединок Венгрия — Россия (2:3). Тогда венгры во втором тайме устроили настоящую погоню и по качеству игры вполне могли сравнять счёт. Было поражение с привкусом ничьей.



У Исландии всё наоборот — одна победа в 2020 году. Но не будем забывать, что исландцы играют в группе А Лиги наций. У них очень серьёзные соперники Три поражения были от англичан и от бельгийцев, которые по своему уровню просто заоблачны, и ничего хорошего исландцев в тех матчах не ждало. Единственную свою победу Исландия одержала над Норвегией со счётом 2:1, что и помогло добраться до этой стадии мини-отбора на чемпионат Европы.



По большому счету эта игра действительно на три исхода. Но я сделаю ставку на проход Венгрии за коэффициент 1.71. Почему я делаю такой выбор?



Дело в том, что в поединках равных команд, помимо текущей формы, очень многое решает наличие звезд. За Венгрию сыграет футболист, который, как мне кажется, превосходит всех остальных участников этой встречи — это Доминик Собослаи, атакующий полузащитник «Зальцбурга». Этот футболист сейчас показывает выдающийся футбол. Мне кажется, что следующим шагом после «Зальцбурга» будет один из топовых клубов пяти европейских лиг.



Этот футболист, что называется, «на выданье», вся Европа за ним следит. Вряд ли это будет игрок уровня «Барселоны» или «Реала», но в очень сильной команде скоро мы его можем увидеть. Ходят слухи, что к нему активно присматривается «Ливерпуль». Собослаи сможет сыграть против Исландии. Это была настоящая сага. В «Зальцбурге» произошла вспышка ковида, и до последнего было непонятно, сумеет ли Собослаи присоединиться к сборной Венгрии.



По последней официальной информации, стало известно, что полузащитник сдал два негативных теста и прилетает в расположение сборной Венгрии. Мне кажется, что это окрылит и команду, и самого футболиста. Сыграет свою роль фактор Собослаи, человека с фантастическим ударом, многие наверняка помнят гол в ворота турок и такой же гол в ворота «Локомотива». Кстати, Собослаи забивал и в ворота «Атлетико». В последних 10 матчах он всего дважды уходил с поля без забитого мяча. Думаю, что фактор этого футболиста скажется, поэтому делаю свой выбор в пользу прохода Венгрии», — сказал Симонов.

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