ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 16 ноября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА за 1.86.



«Локомотив» в этом сезоне показывает хорошую игру, набирает много очков, но ему не хватит мастерства, чтобы обыграть лидера Западной конференции. Прошлый свой матч «Локомотив» проиграл на своём льду «Автомобилисту» (1:2), и у ярославцев будет четыре дня для подготовки к матчу с ЦСКА, но мне кажется, этот момент не будет плюсом для гостей. ЦСКА только в плюс игра с «Сочи». «Локо», конечно, поборется с лидером, но ЦСКА победит.



У ЦСКА сейчас хорошее движение, он показывает классную игру, и думаю, «армейцы» продолжат в том же духе. Пока остаются только проблемы с пропущенными шайбами. Но, несмотря на это, ЦСКА в большинстве матчей уверенно набирает очки, как и положено главному фавориту КХЛ», — сказал Вуйтек.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Юханссон покажет класс, Марченко поможет Ярославцы не пропускают больше двух шайб на протяжении 14 матчей.