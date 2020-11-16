ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 16 ноября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 1.86.
«Локомотив» в этом сезоне показывает хорошую игру, набирает много очков, но ему не хватит мастерства, чтобы обыграть лидера Западной конференции. Прошлый свой матч «Локомотив» проиграл на своём льду «Автомобилисту» (1:2), и у ярославцев будет четыре дня для подготовки к матчу с ЦСКА, но мне кажется, этот момент не будет плюсом для гостей. ЦСКА только в плюс игра с «Сочи». «Локо», конечно, поборется с лидером, но ЦСКА победит.
У ЦСКА сейчас хорошее движение, он показывает классную игру, и думаю, «армейцы» продолжат в том же духе. Пока остаются только проблемы с пропущенными шайбами. Но, несмотря на это, ЦСКА в большинстве матчей уверенно набирает очки, как и положено главному фавориту КХЛ», — сказал Вуйтек.
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