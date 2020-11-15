ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Юханссон покажет класс, Марченко поможет

Ярославцы не пропускают больше двух шайб на протяжении 14 матчей.

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Локомотива» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 16 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (16.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.

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На понедельник, 16 ноября, запланированы сразу семь матчей, пять из них стартуют в 19:30 мск. В Москве ЦСКА сразится с ярославским «Локомотивом». Вывеска просто изумительная. Лидер сводной таблицы КХЛ сойдётся с одной из самых горячих команд лиги последних недель.

Собственно, по количеству набранных очков соперники превосходят всех остальных в Западной конференции. ЦСКА набрал 41 балл и взирает на всех сверху вниз, «Локомотив» с 36 очками идёт третьим. Дело тут в регламенте лиги, согласно которому лидер дивизиона автоматические попадает в топ-2. Потому СКА занимает вторую строчку, хотя набрал на три пункта меньше при одной «лишней» игре.

Красно-синие открыли ноябрь двумя поражениями в дерби. Одно состоялось до паузы на Евротур, второе — после. Сперва уступили «Динамо» (3:4), потом не смогли дожать «Спартак» (3:4 ОТ). Разумеется, Игорь Никитин моментально достучался до хоккеистов. Последовали две победы с общим счётом 12:3.

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Сперва досталось «Салавату Юлаеву» (5:3), который честно держался два с половиной периода и всё же дрогнул. Накануне полную авоську получил ХК «Сочи» — 7:0. Интрига умерла уже к 26-й минуте, когда преимущество фаворита достигло трёх шайб. Нашёлся солидный айстайм для молодых исполнителей — Даниил Чайка и Егор Афанасьев получили около 12 минут.

Габаритный нападающий даже набрал два (1+1) очка. Теперь будет гораздо тяжелее, поскольку «Локомотив» сейчас на ходу. Шутка ли — 12 побед в 14 предыдущих встречах. Проигрывали только «Автомобилисту»: сперва в овертайме (0:1 ОТ), потом в основное время (1:2). Оба раза смотрелись активнее, подводила реализация и большинство.

Ярославцы не выходили на лёд с 12 ноября, то есть будут свежими. В то же время ЦСКА уставать было негде: третий матч подряд на своём льду, причём предыдущий дался малой кровью и довольно быстро превратился в тренировку. Потому ожидаем высокой интенсивности и большого количества единоборств.

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У «железнодорожников» с москвичами в последнее время категорически не ладится. Аж пять поражений подряд, два предыдущих — разгромные, без заброшенных шайб. 0:3 и 0:4. Впрочем, приход Андрея Скабелки принёс солидные изменения. Хочется надеяться, что новый тренер сумел повлиять и на психологию.

Надо отметить, что у «Локомотива» великолепная оборона. Вот уже 14 матчей подряд они пропускают не больше двух шайб. Эдди Паскуале великолепен, полевые игроки по мере возможности помогают. У ЦСКА с организацией тоже полный порядок, а потому первая шайба наверняка будет иметь высокое значение.

Ждём довольно аккуратного дебюта, при котором нули на табло рискуют задержаться. Мы бы выбирали между ставками «гол в первые 10 минут — нет» за 1.94 и комбинированным вариантом 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.04. Уровень исполнителей у хозяев повыше, ждём чего-то вроде 2:2 или 3:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 16 ноября 2020 года

ЦСКА пришёл в себя после двух проигранных дерби, добыв две победы подряд с общим счётом 12:3. «Локомотив» в 14 последних матчах выиграл 12 раз, а проигрывал только «Автомобилисту». Кроме того, на этом отрезке ярославцы не пропускали больше двух шайб. Соперники стоят друг друга, Паскуале и Юхассон в порядке. Ждём аккуратного дебюта.

Ставка: гол в первые 10 минут — нет за 1.94.