«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — СКА.
Ставка: ничья за 3.85.
«Оба соперника в предыдущем туре, вне всякого сомнения, думали о будущем «междусобойчике», поэтому сыграли весьма скромно, хоть и выполнили задачу на все 100 процентов. «Барсы» минимально, но без нервных надрывов, обыграли дома «младших братьев» из солнечного Нижнекамска. «Автомобилист» и вовсе отдал одно очко в Риге, потому что кто еще, кроме екатеринбуржцев, отличается такой душевной щедростью?
Теперь им предстоит сразиться между собой, и тут все очень интересно. С одной стороны, «Ак Барс», понятное дело, лидер Восточной конференции и в его присутствии все остальные должны обнажать головы. Плюс матч пройдет в Казани, что, казалось бы, дает определенное преимущество хозяевам. Почему «казалось бы»? Потому что три последних «междусобойчика» выиграли гости. Но два раза таким гостем выступал «Ак Барс».
Когда сталкиваешься с таким равенством сил и возможностей и близким взаимным расположением в турнирной таблице («Автомобилист» уступает лидеру Востока, но имеет при этом два матча в запасе), остается ставить на ничью. Потом будет овертайм, потом, вполне возможно, серия послематчевых буллитов, которая при равенстве сил опять-таки может затянуться надолго. У «Автомобилиста» в Казани задача-минимум – взять одно очко. И скорее всего, этой задачей екатеринбуржцы и ограничатся. А вот «Ак Барс» за счет преимущества в индивидуальном мастерстве возьмет второе очко», — сказал Лебедев.
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