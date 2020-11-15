«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз: Коварж возглавит Восток КХЛ на глазах Квартальнова

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Автомобилиста» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 16 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Автомобилист» Екатеринбург (15.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.

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На понедельник, 16 ноября, запланированы сразу семь матчей, среди которых есть несколько ярких вывесок. Например, в 19:00 мск в Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». А это, на секундочку, битва за чистое первое место в Восточной конференции.

Соперники набрали больше всех очков: у казанцев их 38, у уральцев — 37. При этом одни возглавляют конференцию, а вторые лишь замыкают тройку. Причина кроется в регламенте КХЛ, по которому лидер дивизиона по умолчанию оказывается в топ-2. В данном случае это «Авангард» (34 балла).

В случае победы гости обойдут подопечных Дмитрия Квартальнова и станут первыми. В противостоянии прослеживается любопытный тренд: в последнее время хозяин льда крайне редко побеждает. В шести предыдущих случаях такое случилось лишь однажды, в октябре 2019 года. Тогда «Ак Барс» выиграл со счётом 3:1.

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Дальше гости трижды оказывались сильнее. На первый взгляд, всего лишь статистический казус из-за малой выборки. Но вот ещё один повод напрячься: лучше екатеринбуржцев в КХЛ на выезде не играет никто. 20 очков в 13 матчах при наивысшей результативности — 46 заброшенных шайб и 33 пропущенных.

«Ак Барс», разумеется, в родных стенах тоже в порядке. 20 очков в 12 поединках, всего одно поражение в основное время. Случилось оно ещё 4 сентября, в дебютной встрече на своём льду (0:4 от «Витязя»). Дальше подобных провалов клуб из Татарстана себе не позволял. В гостях случалось всякое, а вот дома — ни-ни.

Подопечные Дмитрия Квартальнова преодолели непростой отрезок в середине октября и набрали привычный ход. Качество хоккея далеко не всегда оказывается высоким, однако на фоне кадровых потерь это нормально. Гораздо важнее, что результаты в порядке. Пять побед в шести последних матчах. Все — в основное время. И 1:2 от «Трактора» в Челябинске.

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Накануне «барсы» одолели «Нефтехимик» (3:2). Пришлось повозиться, всё решили спецбригады. Удалений оказалось много, вот только «волки» лишнего ни разу не реализовали, а фаворит дважды использовал численное преимущество. Одна из этих шайб оказалась победной.

В то же время говорить о выходе на проектную мощность не приходится. Атака довольно предсказуема, да и в равных составах по собственным меркам пропускают многовато. По-прежнему нет Тимура Билялова. «Автомобилист» имеет свои проблемы, но давать на хозяев меньше двойки — это неуважение.

Уральцы остаются без Павла Дацюка, что не мешает штамповать победы. Их уже четыре кряду — по два раза одолели «Локомотив» и рижское «Динамо». Шансы «Ак Барса» в самом деле выше, однако перегруз в линии видится чрезмерным. Потому будем отталкиваться от аутсайдера.

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Неплохо смотрятся классические Х2 за 1.89 и ИТБ 2 гола «Автомобилиста» за 1.88. Нам же больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.22. Шансы на проход сопоставимы с Х2, зато коэффициент заметно выше. Рискнём.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 16 ноября 2020 года

«Ак Барс» добыл пять побед в шести последних матчах, однако качество хоккея оставляет желать лучшего. Шансы казанцев на своём льду действительно выше, но давать на хозяев меньше двойки — это перебор. Уральцы даже без Павла Дацюка выиграли четыре раза кряду, в том числе дважды обставили мощный «Локомотив». Сыграем от аутсайдера.

Ставка: «Автомобилист» откроет счёт за 2.22.