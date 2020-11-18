Джокович — Медведев: прогноз и ставка на матч Итогового турнира ATP в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Итогового турнира ATP Новак Джокович — Даниил Медведев.
Ставка: победа Джоковича + тотал больше 20.5 гейма за 2.19.
В группе «Токио-1970» пришло время второго тура. На десерт останется битва Новака Джоковича и Даниила Медведева, спортсмены выйдут на корт в 23:05 мск. В понедельник они синхронно победили, причём довольно уверенно. Хватило двух сетов: серб управился за 79 минут, россиянин — за 88.
От первой ракетки мира другого и не ждали, ведь ему выпало начинать с аутсайдером квартета Диего Шварцманом. Вначале многое не получалось, что вполне нормально. Ноле не играл с октября, долгий простой сказался. Аргентинец шанс не использовал, а дальше игра пошла в одну калитку (6:3, 6:2).
Медведев тем временем разобрался с Александром Зверевым (6:3, 6:4). Дважды за неделю обыграть немца — это здорово. Даниил тоже бледно выглядел вначале: сумбур, много эмоций и ошибок. Тут же отдал подачу, но быстро отыгрался. В дальнейшем взял себя в руки и имел преимущество, по делу управившись в двух партиях.
Вот только ждать подарков от Джоковича несколько наивно. А Зверев накануне буквально подарил оба брейка в первом сете своими двойными ошибками. Ноле прогрелся и почувствовал корт, во второй половине матча с Диего смотрелся очень здорово. Похоже, за сумбур и ошибки он готов наказывать.
По очным встречам баланс вполне неплохой, россиянин уступает 2-4. Больше того — в трёх предыдущих встречах он оказался сильнее дважды. На грунте в Монте-Карло и харде в Цинциннати. И лишь в одном случае из шести дело закончилось минимальным количеством партий (Истбурн-2017).
Медведев уже выполнил задачу-минимум, перекрыв результат прошлого года. Тогда он потерпел три поражения. Никаких причин для волнения нет: Ноле — фаворит, всё давление на него, терять нечего. Для прохода в полуфинал с большой долей вероятности хватит победы над Шварцманом в третьем поединке.
В общем, у Даниила есть всё необходимое, чтобы сыграть раскованно. Судя по подаче с руки в ключевой момент матча со Зверевым, он раскрепостился и не считает себя в Лондоне гостем. Шансы серба выше, но борьбу первая ракетка России наверняка навяжет».
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