Англия — Исландия: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Исландия.



Ставка: победа Англии с форой (-2) за 2.15.



«Англия принимает на «Уэмбли» Исландию. Когда-то исландцы серьёзно напрягали англичан в очных противостояниях, но здесь всё прозрачно.



Англичане уже обезопасили себя от вылета в низший дивизион, однако находятся только на третьей строчке в турнирной таблице. Забраться выше национальной команде мешают поражения в последних турах от не самой грозной Дании (0:1) и Бельгии (0:2), где атака ничего не показала.



Я думаю, что «львы» выйдут сегодня очень злыми на эту игру и разорвут немотивированного оппонента. Хозяевам нужно реабилитироваться на своём поле за неудачи в прошлых турах и провальный розыгрыш Лиги наций. К тому же состав позволяет играть с позиции силы на протяжении 90 минут.



Исландцы в прошлом розыгрыше показывали зубы и выступали очень круто, только вот сейчас заняли последнюю строчку в квартете и опустятся на дивизион ниже. Всему виной все проигранные матчи, пусть и в ворота Дании (1:2) с Бельгией (1:2) получалось забивать в последних играх.



Я думаю, что скандинавы изначально не рассчитывали на удачное выступление и давно потеряли мотивацию, особенно после тяжёлых поражений от датчан и бельгийцев. Скорее всего, сегодня они выйдут на поле полностью разобранными», — сказал Павлюченко.

Англия — Исландия. Прогноз: расходимся, разгрома не будет! У Кейна и Санчо не прёт В пяти турах англичане забили только три раза, а для «викингов» дать бой — дело чести.