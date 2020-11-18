Англия — Исландия: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Исландия.
Ставка: победа Англии с форой (-2) за 2.15.
«Англия принимает на «Уэмбли» Исландию. Когда-то исландцы серьёзно напрягали англичан в очных противостояниях, но здесь всё прозрачно.
Англичане уже обезопасили себя от вылета в низший дивизион, однако находятся только на третьей строчке в турнирной таблице. Забраться выше национальной команде мешают поражения в последних турах от не самой грозной Дании (0:1) и Бельгии (0:2), где атака ничего не показала.
Я думаю, что «львы» выйдут сегодня очень злыми на эту игру и разорвут немотивированного оппонента. Хозяевам нужно реабилитироваться на своём поле за неудачи в прошлых турах и провальный розыгрыш Лиги наций. К тому же состав позволяет играть с позиции силы на протяжении 90 минут.
Исландцы в прошлом розыгрыше показывали зубы и выступали очень круто, только вот сейчас заняли последнюю строчку в квартете и опустятся на дивизион ниже. Всему виной все проигранные матчи, пусть и в ворота Дании (1:2) с Бельгией (1:2) получалось забивать в последних играх.
Я думаю, что скандинавы изначально не рассчитывали на удачное выступление и давно потеряли мотивацию, особенно после тяжёлых поражений от датчан и бельгийцев. Скорее всего, сегодня они выйдут на поле полностью разобранными», — сказал Павлюченко.
- 18 ноября 2020
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