В пяти турах англичане забили только три раза, а для «викингов» дать бой — дело чести.

Англия — Исландия. Прогноз: расходимся, разгрома не будет! У Кейна и Санчо не прёт

18 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Англия — Исландия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех Исландии оценён букмекерами в 16.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Англия — Исландия 18 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч второй группы лиги А Англия — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Англия — Исландия (18.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих в среду сборная Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне примет сборную Исландии, начало — в 22:45 мск.



Англичане в текущем сезоне Лиги наций выступили заметно хуже, чем в прошлом. По итогам пяти туров у них всего семь баллов в активе и третья строчка. Разумеется, никакой вылет не грозит, но дорога в плей-офф турнира точно закрыта. Отставание от лидера Бельгии — целых пять пунктов.



Стартовали «три льва» здорово: семь из девяти возможных очков в первых трёх турах и первое место. Однако затем случилось домашнее поражение от Дании (0:1) и поражение в гостях от Бельгии (0:2). Стоит отметить, что в обоих случаях англичане имели больше моментов, но в первом сказалось удаление, а во втором плохая реализация.

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Вообще, складывается впечатление, что сборная Англии растеряла умение забивать после яркой квалификации ЧЕ-2020. Тогда за восемь туров отборочного раунда команда положила в ворота соперников аж 37 мячей, а теперь за пять туров Лиги наций получилось отличиться всего трижды. Причём два гола из трёх — с пенальти.



У сборной Исландии дела обстоят гораздо хуже. Ни одного очка в пяти матчах и последнее место в турнирной таблице. Разумеется, команда покинет элитную лигу новейшего европейского турнира для сборных, даже если обыграет англичан.



Понятно, что победить команду Гарета Саутгейта на «Уэмбли» исландцам будет крайне трудно. Всё-таки они и забивают достаточно редко, и пропускают много: только три забитых и целых 13 пропущенных. Однако бой дать «викинги» определённо могут, ведь на кону честь команды. А вот хозяевам уже ничего толком не надо, мотивация отсутствует.

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Да и в прошлой игре сборная Исландии смотрелась довольно неплохо. Она гостила у Дании, могла даже зацепиться за ничью, но в итоге уступила (1:2). Пропустили гости уже на 12-й минуте, сумели отыграться на 85-й, но уже на добавленных ко второму тайму минутах судья снова назначил в их ворота пенальти. Кристиан Эриксен оформил дубль с точки.



Несомненно, сборная Англии — фаворит, но разгрома не ждём. Вместе с проблемой реализации моментов у команды кадровые потери. Теперь вылетели ещё и Бен Чилвелл, Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон.

Можно проверить ИТМ1 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Альтернативный вариант — П2 с форой (+2) за 1.83. Главное для хозяев сейчас — обойтись без травм. Результат вторичен.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Англия — Исландия 18 ноября 2020 года

Понятно, что сборная Англии будет фаворитом, особенно на своём поле. Однако дать бой для Исландии — дело чести. Да и с результативностью у англичан, откровенно говоря, в 2020 году так себе. Всего три гола в пяти матчах при бледном футболе. Словом, разгрома не ждем. Возьмём победу гостей с плюсовой форой.



Ставка: победа Исландии с форой (+2) за 1.83.