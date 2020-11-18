Бельгия — Дания: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги наций Бельгия — Дания.



Ставка: победа Бельгии за 1.75.



«Одна команда очень уверенно идёт в этом отборочном цикле. Вторая сборная вовсе идёт выше ожиданий. Это решающий матч за первое место. Хоть бельгийцы являются фаворитами, букмекеры дают очень приличный коэффициент на их победу – чуть менее двух.



Я думаю, что игра получится напряжённой. Однако я бы взял победу Бельгии. Да, в первом круге «красные дьяволы» выиграли на выезде. Да, даже ничья гарантирует бельгийцам первое место в группе. Да, команда одержала три победы подряд. В общем, очень много статистики, которая говорит в пользу «красных дьяволов».



Однако Дания выиграла пять матчей. Она более двух лет не проигрывает в гостях. В Бельгии она будет играть вторым номером. Это сильная сторона датской команды. Поэтому я думаю, что судьба встречи решится только во втором тайме.



Предположу, что хозяева выиграют с большим трудом. Вряд ли команда Роберто Мартинеса в нынешнем состоянии готова преподнести сенсацию – крупно обыграть датчан», — сказал Казаков.

Бельгия — Дания. Прогноз: Лукаку и Витселю рано праздновать, вне «Интера» Эриксен опасен В последних шести играх сборная Дании пропустила всего один гол. Это в такой-то группе!