Бельгия — Дания: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги наций Бельгия — Дания.
Ставка: победа Бельгии за 1.75.
«Одна команда очень уверенно идёт в этом отборочном цикле. Вторая сборная вовсе идёт выше ожиданий. Это решающий матч за первое место. Хоть бельгийцы являются фаворитами, букмекеры дают очень приличный коэффициент на их победу – чуть менее двух.
Я думаю, что игра получится напряжённой. Однако я бы взял победу Бельгии. Да, в первом круге «красные дьяволы» выиграли на выезде. Да, даже ничья гарантирует бельгийцам первое место в группе. Да, команда одержала три победы подряд. В общем, очень много статистики, которая говорит в пользу «красных дьяволов».
Однако Дания выиграла пять матчей. Она более двух лет не проигрывает в гостях. В Бельгии она будет играть вторым номером. Это сильная сторона датской команды. Поэтому я думаю, что судьба встречи решится только во втором тайме.
Предположу, что хозяева выиграют с большим трудом. Вряд ли команда Роберто Мартинеса в нынешнем состоянии готова преподнести сенсацию – крупно обыграть датчан», — сказал Казаков.
- 18 ноября 2020
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