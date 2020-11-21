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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на московское дерби в 15-м туре РПЛ

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на московское дерби в 15-м туре РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.48.

«Московский «Спартак» мощно стартовал, при этом некоторое время даже возглавлял турнирную таблицу, но традиционно потерял концентрацию. Команда не играет в еврокубках, что на руку в битве за высшие позиции в российской Премьер-Лиге.

После 14 поединков в активе «красно-белых» восемь побед и четыре ничьи, что принесло 28 очков и третью промежуточную позицию. У «народной команды» 24 забитых мяча, что является третьим показателем в лиге. До первого ЦСКА всего два балла, но осечка с «Ростовом» и потеря очков в игре с «Уралом» отправили подопечных Доменико Тедеско в зону Лиги Европы.

«Динамо» получило серьезное усиление, но только в пяти последних играх показало зубы и сумело подняться на четвертое место. «Бело-голубые» одержали восемь викторий и два раза разделили очки с противниками. В трех последних дуэлях одержали победу, при этом пропустили 11 мячей.

Матч на три результата. В пользу гостей новый тренер, у которого пока все получается, к тому же, у него в обойме есть серьезные игроки. Считаю, что победитель сегодня не будет определен и нас ждет ничья, скорее всего — результативная».

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Больше красно-белых в РПЛ забили лишь «Зенит» и ЦСКА, но и у бело-голубых 10 голов за три тура.
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