«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Тедеско и Шварц согреют болельщиков жарким московским дерби

Больше красно-белых в РПЛ забили лишь «Зенит» и ЦСКА, но и у бело-голубых 10 голов за три тура.

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех бело-голубых оценён в 3.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» 21 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (21.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B на следующий сезон и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России откроется 21 ноября четырьмя поединками. Основное внимание отечественных болельщиков, разумеется, приковано к московскому дерби «Спартак» — «Динамо», ярче вывески в выходные не найти. Битва начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Открытие Арена», главным арбитром назначен Сергей Иванов.



Команда Доменико Тедеско несколько забуксовала перед ноябрьской международной паузой и упустила первое место в турнирной таблице. Сейчас она замыкает тройку лидеров, набрав 28 баллов. Отставание от лидирующего московского ЦСКА составляет три пункта, а от петербургского «Зенита» — два.



13-й тур стал для красно-белых действительно несчастливым, они с минимальным счётом уступили на своём поле «Ростову». Сами гости создали всего один опасный момент, но зато не дали создать ничего хозяевам. А в 14-м туре москвичи не смогли в Екатеринбурге переиграть местный «Урал» (2:2). Два раза выходили вперёд, но хозяева дважды отыгрывались.

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Доменико Тедеско предоставил футболистам выходные во время перерыва, чтобы те могли отдохнуть и перезагрузиться после неудачного отрезка. Впрочем, многие игроки основы были задействованы в играх сборных: Зобнин с Ларссоном, Максименко, Маслов и Умяров, Джикия и Соболев. У последних двух вообще были проблемы со здоровьем.



Из «Динамо» также много игроков уехало: Фомин, Лесовой, Н'Жи, Евгеньев. Ещё Шиманьски играл за Польшу, но матч со «Спартаком» он в любом случае пропустит из-за дисквалификации. Словом, состояние обеих сторон сложно назвать оптимальным, а оценить фунциональную подготовку после двух недель паузы не представляет возможным.



Новый главный тренер бело-голубых едва ли обрадовался перерыву, ведь команда только-только разыгралась. В последнем туре она разнесла измотанный «Локомотив» со счётом 5:1. Причём по делу: уже на 33-й минуте матча счёт стал 2:0 в её пользу, а затем «железнодорожники» остались в меньшинстве.

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В таблице РПЛ «Динамо» забралось на четвёртую строчку, набрав 26 баллов. Отрыв от группы преследователей составляет три очка, а отставание от «Спартака», собственно, только два пункта. А потому предстоящее дерби интересно ещё и с точки зрения турнирной борьбы. В случае победы бело-голубые войдут в топ-3.



На наш взгляд, в дерби вполне можно ожидать хотя бы по голу от каждой стороны. Бело-голубые при Шварце стали гораздо интереснее играть в атаке, за три матча под его руководством забили целых 10 мячей. Однако агрессивный футбол в атаке идёт в минус обороне, и пропущенные мячи в каждом туре тому подтверждение.



Красно-белые прекрасно умеют убегать в контратаки, а родное поле даст дополнительное преимущество, ведь в условиях пандемии на трибуны пустят около семи тысяч болельщиков. Только вот с обороной у хозяев всё не так гладко, пропускают уже пять туров кряду. А потому ставка «обе забьют» за коэффициент 1.90, на наш взгляд, выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» 21 ноября 2020 года

Ждём от московского дерби обилия борьбы, эмоций и голов в обе стороны. «Спартак» по праву замыкает тройку лидеров РПЛ на данный момент, проблем с атакой у команды нет, а пауза дала возможность перезапуститься после неудачного отрезка. Однако «Динамо» при Шварце заметно преобразилось, много забивает и уже успело вынести «Локомотив». Скучно тут точно не будет.



Ставка: обе забьют за 1.90.