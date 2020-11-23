Медведев — Тим: как сыграли 22.11.2020, какой счёт, кто победил, какие ставки зашли

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. В решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты.



Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.



Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко.



Эксперты в прогнозах считали фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.83, успех австрийца оценивали коэффициентом 2.19. С 1000 рублей можно было выиграть 1830 рублей.



Ставки на тотал больше 22.5 гейма принимались за 1.66, на третий сет — за 2.27, на тай-брейк — за 1.80. Победа Даниила в трёх сетах шла за 3.90.

Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз: Надаль позади. Вот он, шанс войти в историю! Медведев выжил в трёхсетовом полуфинале с Надалем, но времени на отдых было в обрез.