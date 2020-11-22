Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз: Надаль позади. Вот он, шанс войти в историю!

Медведев выжил в трёхсетовом полуфинале с Надалем, но времени на отдых было в обрез.

22 ноября Даниил Медведев и Доминик Тим сыграют в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 21:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.83, успех австрийца оценён коэффициентом 2.19.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Медведев — Тим 22 ноября 2020

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.25. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.27.

Анализ финала Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Доминик Тим (22.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, вишенка на торте — Итоговый турнир ATP — вышла на финишную прямую. С групповой стадии разобрались на буднях, в субботу отыграли полуфиналы. Остался последний матч, главный. Состоится он уже в воскресенье, отдыхать некогда.

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На корт выйдут Даниил Медведев и Доминик Тим. Оба теннисиста место в решающей игре заслужили целиком и полностью. Накануне они обыграли первую и вторую ракетку мира соответственно. В трёх сетах, с тай-брейками. Оба в нужный момент показали характер. Австриец отбегал почти три часа, россиянин — чуть меньше.

Вот тут и начинается самое интересное. Как видно, полуфиналы сложились для соперников похожим образом. Маленькая деталь — Принц грунта начал на шесть часов раньше. Вроде бы разница небольшая, но при столь плотном графике ощутимая. Медведев закончил около двух часов ночи по мск, то есть на восстановление и подготовку осталось совсем немного.

Тим накануне редко цеплялся за подачу Джоковича. За три часа набежало всего два брейк-пойнта, из которых до ума удалось довести один. Первую партию серб отдал сам, решив перестраховаться. При счёте 5:5, 30:30 первая ракетка мира стала действовать мягче, за что тут же расплатилась геймом. И сетом.

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Во второй партии Ноле смотрелся предпочтительнее, но оппонента дожал только на тай-брейке. В третьем сете игра шла равная, однако тай-брейк Доминик начал с 0:4. А дальше вытащил себя за волосы из болота. Отыграть такую фору у Джоковича в момент истины редко кому удаётся. 27-летний теннисист смог.

Медведев вроде бы показывал классный теннис, однако нервы давали о себе знать. Не реализовал три брейк-пойнта в одном из геймов первого сета, вскоре провалил свою подачу, получил 3:6. Вёл 4:1 с брейк-пойнтом во втором сете, в итоге Рафа подавал на матч, но проиграл тот гейм всухую. Тай-брейк забрала первая ракетка России.

В третьей партии пошло гораздо увереннее. Ошибок практически не было, первый брейк Даниил выстрадал и вымучил, а второй состоялся в самом конце, когда Рафа банально наелся. Ключевой вопрос теперь — остались ли у победителя силы и эмоции на финал? Времени переварить случившееся практически не было, а ведь это первая победа в карьере над великим испанцем. Победа насколько яркая, настолько и тяжёлая.

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У Тима времени было чуть больше. Да и по очным встречам он впереди, 3-1. Предыдущая тоже закончилась в его пользу: в полуфинале US Open-2020 оказался сильнее в трёх сетах, забрав два тай-брейка (6:2, 7:6, 7:6). Медведева тогда захлёстывали эмоции, куча энергии уходила не в ту степь.

Букмекеры всё равно отдают преимущество более молодому теннисисту. В принципе, основания имеются. Слишком уж здорово он накануне отыграл решающую партию: стабильная подача, уверенная игра на задней линии, минимум ошибок. То есть с физической подготовкой, похоже, полнейший порядок. Держать такую планку на третьем часу интенсивного тенниса — задача сложная. Да и концентрация в решающие моменты не пропадала.

Тим в полном порядке, однако на приёме в Лондоне периодически возникают проблемы. Это видно даже по статистике: четыре матча, ни в одном из них не делал больше одного брейка. Хотя дважды доходил до решающей партии и провёл уже пять тай-брейков. Словом, всё зависит от Даниила. Если силы остались и нервы удастся приструнить, шансы будут хорошие.

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Логично выглядит ставка на тай-брейк, которая оценивается коэффициентом 1.80. Теннисисты хорошо держат подачу, большого количества брейков тут быть не должно. Планка тотала по геймам установлена высоковато, а вот П1 + тотал больше 20.5 гейма можно взять за отличный коэффициент 2.33.

Тим просто так не отступит и будет цепляться до последнего. С Джоковичем он уже показал, что раньше времени руки не отпускает. В то же время решающий сет накануне Медведев провёл ровнее и собраннее, а после долгожданной победы над Надалем уверенность должна прийти окончательно и бесповоротно. Уверенный и собранный Даниил способен разобрать на харде кого угодно. Накануне мы в этом убедились.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев — Доминик Тим 22 ноября 2020 года

Оба теннисиста вчера обыграли представителей топ-2. Дошло до третьего сета, были тай-брейки. Вот только Тим выходил на корт на шесть часов раньше, при столь плотном графике это весомое преимущество. В то же время Медведев накануне отыграл решающую партию крайне собранно и уверенно. То есть физически он готов отлично. А эмоциональное опустошение в его случае вполне может стать козырем. Нечего будет тратить на споры с судьями и нервозность. В общем, Даниил получает прекрасный шанс забрать Итоговый и войти в историю. Австриец просто так не сдастся, но по качеству тенниса россиянин сейчас очень хорош.

Ставка: победа Медведева + тотал больше 20.5 гейма за 2.33.