«Лацио» — «Зенит»: прогноз Александра Вишневского на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Зенит».



Ставка: победа «Лацио» и меньше 5 мячей в матче за 2.00.



«Беспроигрышная серия «Лацио» достигла семи матчей, а Чиро Иммобиле неудержим и забивает почти с той же частотой, что и в своём потрясающем прошлом сезоне. В этом розыгрыше Лиги чемпионов римляне ещё не проигрывали никому, но с пятью очками после трёх туров им важно обыграть дома аутсайдера группы, коим является «Зенит». Команда Сергея Семака давно не блещет, а травмы Азмуна, Оздоева и Вендела ещё более осложняют шансы «Зенита» зацепиться за очки в Риме.



Думаю, что «Лацио» дома одержит столь важную для него победу. Однако отсутствие Милинкович-Савича сокращает шансы на результативный матч, так же как и травма Азмуна. Поэтому поставлю не просто на победу «Лацио», а на выигрыш римлян при тотале меньше 4.5 мяча. У этой ставки коэффициент более чем на три десятых выше, чем просто на чистую победу итальянского клуба», — сказал Вишневский.

«Лацио» — «Зенит». Прогноз: Семак, Дзюба и Ловрен пролетят мимо плей-офф Лиги чемпионов Чиро Иммобиле за 109 минут после болезни отдал голевой пас и дважды забил. Чемпиона России ждут проблемы.