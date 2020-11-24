«Краснодар» — «Севилья»: ставка Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов 24 ноября

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Севилья».



Ставка: «Севилья» не проиграет и обе забьют за 1.85.



«Краснодар» дома постарается снова дать бой «Севилье». Ключевой фактор — возвращение в строй Кабелла, важнейшей атакующей силы «быков», который забил в недавней встрече с «Тамбовом» (1:0). Также важно, что в игре со страдающей от безденежья командой «быки» прервали серии из пяти поражений и шести матчей без побед. Главный же минус — отсутствие вратаря Сафонова из-за «короны».



В целом перед нами всё тот же «Краснодар», где звенят, как струны, нервы, где всё больше нарастает давление на Мусаева, где отсутствует нормальный центр обороны и вызывает вопросы текущее состояние всей команды и отдельных игроков. Полагаю, присутствие Кабелла даёт шанс на гол (первый для стадиона «Краснодара» на групповом этапе), но не более. Чисто теоретически ничья тоже устроит гостей с турнирной точки зрения, поэтому на всякий случай возьму х2», — сказал Симонов.

«Краснодар» — «Севилья». Прогноз: Кабелла и Ари удивят испанцев, но как быть без Сафонова? Для сохранения шансов на выход в плей-офф «быкам» нужна только победа.