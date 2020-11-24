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«Динамо» К — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура Лиги чемпионов

«Динамо» К — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.70.

«Любопытный матч в Лиге чемпионов. Несколько основных игроков «Барселоны», включая Месси, в Киеве не сыграют. Но, на мой взгляд, эта ситуация опасна для хозяев поля. Шанс получают резервисты каталонского клуба, которые могут заявить о себе на самом высоком уровне. «Барселона» наверняка приедет с мыслью о победе. Всё-таки совершенно несопоставим класс этих команд. Тем более у «Динамо» в последнее время было много приключений с ковидом. Люди выпадали из тренировочного режима. Большой вопрос, как Мирча Луческу сможет собрать игроков в единый кулак.

Мне кажется, что надо ставить на победу испанской команды, несмотря на её потери. Коэффициент достаточно хорош — 1.70», — сказал Андронов.

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