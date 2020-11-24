«Ювентус» — «Ференцварош»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Ференцварош».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 1.68.
«В первом матче между венгерским «Ференцварошем» и итальянским «Ювентусом» всё завершилось разгромом венгерской команды со счётом 4:1. Хорош был Мората, он забил дважды, активничал Криштиану, который пропустил пару недель из-за ковида. Да и в целом было полное ощущение, что в этой игре встречались команды абсолютно разного уровня. И сомнений в этом нет, тем более кажется, что постепенно игроки «Юве» адаптируются к требованиям Андреа Пирло. Конечно, есть определённые кадровые проблемы — например, пока в группе травмированных находятся основные центральные защитники Кьеллини и Бонуччи. Но думается, что в ответной игре с венгерской командой это вряд ли будет чрезмерно мешать.
Поэтому абсолютно уверен в том, что в Турине будет полное преимущество хозяев, а вот сколько получится забить — это вопрос компетенции обороны «Ференцвароша». Уверен, что разница мяча в три вполне может повториться. Хотел бы поставить на гол Криштиану, но коэффициент слишком маленький. Поэтому сделаю ставку на гол Мараты, который сейчас в оптимальной форме.
Таким образом, мой прогноз на матч «Ювентус» — «Ференцварош» — победа итальянцев с форой (-2) и гол Мораты», — сказал Аксёнов.
- 24 ноября 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30