«Ювентус» — «Ференцварош»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Ференцварош».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 1.68.



«В первом матче между венгерским «Ференцварошем» и итальянским «Ювентусом» всё завершилось разгромом венгерской команды со счётом 4:1. Хорош был Мората, он забил дважды, активничал Криштиану, который пропустил пару недель из-за ковида. Да и в целом было полное ощущение, что в этой игре встречались команды абсолютно разного уровня. И сомнений в этом нет, тем более кажется, что постепенно игроки «Юве» адаптируются к требованиям Андреа Пирло. Конечно, есть определённые кадровые проблемы — например, пока в группе травмированных находятся основные центральные защитники Кьеллини и Бонуччи. Но думается, что в ответной игре с венгерской командой это вряд ли будет чрезмерно мешать.



Поэтому абсолютно уверен в том, что в Турине будет полное преимущество хозяев, а вот сколько получится забить — это вопрос компетенции обороны «Ференцвароша». Уверен, что разница мяча в три вполне может повториться. Хотел бы поставить на гол Криштиану, но коэффициент слишком маленький. Поэтому сделаю ставку на гол Мараты, который сейчас в оптимальной форме.



Таким образом, мой прогноз на матч «Ювентус» — «Ференцварош» — победа итальянцев с форой (-2) и гол Мораты», — сказал Аксёнов.

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