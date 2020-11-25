«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Кадровые проблемы у хозяев имеются, но ситуация не самая страшная: травмированы Врсалько и Эррера, коронавирус у Луиса Суареса и Торрейры. В принципе, Фелиш, Корреа, Коке и Льоренте неплохо справились без уругвайца. Плюс вернулся Диего Коста, с «Барселоной» он вышел на замену.



Словом, варианты у Диего Симеоне имеются. Российскому клубу на этот раз поможет Ведран Чорлука, опытный хорват добавит уверенности в обороне. И всё же мотивированный «Атлетико» на своём поле редко кого отпускает. Достаточно взглянуть на результаты в Примере: 13 очков из 15 возможных в родных стенах, разница голов 13-1.



Унести ноги с «Ванда Метрополитано» удалось только «Вильярреалу», который сейчас входит в тройку лидеров чемпионата Испании. Сюда же можно добавить 3:2 с «Ред Булл Зальцбургом». В общем, свои два мяча «АТМД» наверняка найдёт даже без Суареса. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Атлетико» за 1.68 и тоталом больше 2.5 мяча за 1.75.



«Локомотив» в последнее время пропускает много и с удовольствием, единственное исключение — тульский «Арсенал», который недавно сменил тренера. В то же время в атаке без Фёдора Смолова движения и желания стало побольше. Зе Луиш набрал отличную форму: хорош в единоборствах, не уходит от борьбы, активен в прессинге.

«Железнодорожники» забивают на протяжении 11 поединков, в предыдущий раз ушли без гола аж 14 сентября (0:0 с «Ростовом»). Зацепиться за очки в Мадриде будет сложно, а вот найти свой гол Зе Луиш, Миранчук и Крыховяк вполне способны.