«Боруссия М» — «Шахтёр»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов в Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+1) за 2.10.

Вспышка коронавируса в клубе из Донецка осталась позади, однако кадровые проблемы сохраняются. Точно не будет Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Корниенко и Виктора Коваленко. В субботу не смогли обыграть «Александрию» (1:1). Подвёл Жуниор Мораес, получивший красную карточку на 31-й минуте. Могли выиграть и в меньшинстве, не хватило реализации.



«Боруссия» несколько сбавила обороты. После тех самых 0:6 проиграла «Байеру» со счётом 3:4, а уже после международной паузы наломала дров с «Аугсбургом». Быстро открыла счёт, осталась в большинстве в середине второго тайма… и пропустила ответный мяч на 88-й минуте. Вернуть лидерство уже не успела (1:1).



Подопечные Марко Розе откатились на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, причём отставание от лидирующей группы солидное. До «Баварии» семь очков, до дортмундской «Боруссии» и «Байера» — по шесть. Впрочем, в случае выхода в плей-офф бледное выступление на внутренней арене забудется.



Потерь у «жеребят» немного, отсутствуют только Алессан Плеа и Йонас Хоффман. Шансы немцев действительно выше, тем более на своём поле. И всё же считать «Шахтёр» безнадёжным аутсайдером не стоит. Несколько футболистов вернулись в обойму, да и ответить на жуткие 0:6 будет для подопечных Луиша Каштру делом чести.



П2 с форой (+1) за 2.10 смотрится хорошо. Также стоит изучить «гол в первые 23 минуты — нет» за 2.01. Цена ошибки велика: впереди матчи с «Реалом» и «Интером», которые будут предельно мотивированы. Потому с соперником поскромнее нужно забирать максимум. Думается, начнут команды с оглядкой на ворота, а ближе к перерыву игра раскачается.