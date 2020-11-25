Букмекеры назвали шансы «Краснодара» на выход в Лигу Европы после 1:2 от «Севильи»
24 ноября в Лиге чемпионов «Краснодар» проиграл «Севилье» (1:2), а «Челси» победил «Ренн» – 2:1. После четырёх туров «Челси» и «Севилья» набрали по 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. У «Краснодара» и «Ренна» по 1 баллу, букмекеры оценили шансы этих команд на третье место в группе Е.
Фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу Европы эксперты считают «Ренн». Поставить на третье место французского клуба в квартете Е можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует 54% вероятности.
Сделать ставку на выход «Краснодара» в Лигу Европы можно за 2.03 (46%). В случае удачного исхода с пари на 1000 рублей можно получить 2030 рублей.
2 декабря «Краснодар» примет «Ренн», а «Севилья» сыграет с «Челси».
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