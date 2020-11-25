«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.26.



«Ещё не так давно лидирующее положение «барсов» на Востоке подвергалось сомнению, причём подвергали в основном они сами, а «Магнитка» была в числе тех, кто облизывался, глядя на шатающийся восточный трон. Прошёл месяц, и уже «Ак Барс» имеет все основания спросить: «Слушай, какой-такой «Магнитка»? Я никакой «Магнитка» знать не знаю». И речь тут не о том, что у «металлургов» всего два Кубка Гагарина, а у «Ак Барса» целых три и по этой причине «большие татары» имеют моральное право смотреть на все остальные команды КХЛ как на мелкоплавающих и мелкотравчатых. Речь идёт о том, до какого состояния всего за месяц низвела себя бедная «Магнитка», что её всё меньше воспринимают за приличного соперника.



И пусть по статистике личных встреч не всё так плохо, «Ак Барс» впереди, но совсем немного, она в данном случае не только не способна помочь, но скорее выступает в роли дезинформатора. Смотреть надо на последние «Магнитки». А там – мама дорогая! Два поражения от «Сибири», проигрыши «Трактору», «Торпедо», «Салавату» и даже, прости господи, «Амуру». И, как вишенка на торте, домашний проигрыш «Северстали», которая сама в последнее время одной мамалыгой сыта.



То есть текущее положение дел таково, что помешать «Ак Барсу» грубо унизить «Магнитку» на глазах её же собственных болельщиков может только сам «Ак Барс». И хоть мы привыкли со времён Новосибирска, что у Квартальнова не забалуешь, оказывается, «барсы» иногда балуют — и ещё как. Доказательством чего, например, является поездка казанцев на Дальний Восток. Впрочем, в Магнитогорске недонастроя у «Ак Барса» быть не должно. А значит, и шансов победить у «Магнитки» тоже быть не должно. «Больше татары» победят, как всегда, элегантно, скромно и скучно, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин и Зарипов возьмут выходной, Кошечкин подтащит В пяти предыдущих встречах магнитогорцев и казанцев забрасывалось не больше четырёх шайб.