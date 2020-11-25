«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Владимира Стогниенко на встречу Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Локомотив» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: нет голов в первые 25 минут за 1.96.



«В этой группе Лиги чемпионов забивается аномально много голов, особенно учитывая, что там играет команда Симеоне. Да, его команда тоже меняется, становится более открытой, но все-таки 11 мячей в трех матчах Лиги чемпионов с участием «Атлетико» — это перебор. Я думаю, что на дистанции такая статистика вряд ли сохранится. В Ла Лиге «Атлетико» пропустил всего 2 мяча в 8 матчах – это лучше отражает уровень обороны команды.



«Локомотив» много критиковали перед началом группового этапа Лиги чемпионов, но заметно, что «Локо» выглядит лучше, чем ждали, – Николич очень тщательно готовится к каждому матчу. Скорее всего, в Мадриде мы увидим организованную команду, которая попробует соперника связать. Но в этот раз будет посложнее, так как Коке появится в стартовом составе.



Очевидное преимущество «Атлетико», скорее всего, проявится уже после 30-й минуты – на полчаса концентрации должно хватить. Я не думаю, что этот матч получится слишком результативным, поэтому давайте попробуем рискованный вариант – с 1-й по 25-ю минуту голов не будет. В ураганное начало я не очень верю. Понятно, что «Атлетико» будет уверен в своих силах после победы над «Барсой», поэтому свое преимущество они будут стараться более методично. Гол – история внезапная, кто-то ударил издалека, мяч отскочил. Здесь есть элемент случайности, но всё же такой вариант мне кажется интересным – забитых мячей в первые 25 минут не будет», — сказал Стогниенко.

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