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«Ахмат» — «Локомотив»: видеотрансляция матча РПЛ, какой канал покажет, когда начало

«Ахмат» — «Локомотив»: видеотрансляция матча РПЛ, какой канал покажет, когда начало
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28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех московского клуба оценён букмекерами в 3.42. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.45.

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В Мадриде было очень тяжело, но в Грозном легче не станет. «Зенит» не даст соврать.
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