«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз: учись, Симеоне. Талалаев накажет Николича и Зе Луиша

В Мадриде было очень тяжело, но в Грозном легче не станет. «Зенит» не даст соврать.

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех московского клуба оценён букмекерами в 3.42. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершена, сборные теперь вернутся не скоро. Впрочем, скучать по ним времени нет, уже вернулись национальные первенства и еврокубки. В Лиге чемпионов и Лиге Европы отыграли четвёртый тур, а в Российской Премьер-Лиге миновал первый круг.

«Арсенал» — «Зенит». Прогноз: Семаку и Дзюбе не до РПЛ, бой с «Брюгге» за евровесну важнее Выезд в Бельгию — последний шанс сохранить лицо в еврокубках. Состав в Туле вряд ли будет оптимальным.

Программа 16-го тура чемпионата России откроется 28 ноября сразу четырьмя поединками. Среди прочих в субботу грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.



После первого круга грозненцы находятся в верхней части турнирной таблицы и даже сохраняют шансы попасть в еврокубки. Перед 16-м туром у них 24 очка в активе и седьмая строчка, а до топ-4 не хватает трёх пунктов. Хотя конкуренция колоссальная, даже у казанского «Рубина», который идёт десятым, всего на три очка меньше.



Впрочем ход подопечные Андрея Талалаева набрали солидный, 10 из 12 возможных очков в четырёх последних турах впечатляют. В прошлом туре на своём поле обокрали действующего чемпиона страны «Зенит» (2:2). Да, один из мячей хозяева забили с пенальти, который на днях официально признали ошибочным, но в целом смотрелись как минимум не хуже гостей.

Провал российских клубов в Европе – самые лёгкие деньги в истории ставок на спорт Наши команды не выигрывают в еврокубках 16 матчей подряд. Заработать на этом могут даже неудачники.

Столичный «Локомотив», судя по всему, бросил все силы на борьбу в Лиге чемпионов. В чемпионате России у москвичей всего лишь одна победа за четыре последних тура при трёх поражениях. Обыграть удалось только одного из аутсайдеров лиги тульский «Арсенал» (1:0), да и то на тоненького — остались в меньшинстве, забили с пенальти, выстояли.



В таблице РПЛ «железнодорожники» идут на восьмом месте, набрав лишь 24 балла. До лидеров ЦСКА и «Зенита» не хватает восьми и семи пунктов соответственно. Фора заметная, но игра стоит свеч. Если в еврокубках москвичи продолжат удивлять, неудачи во внутреннем первенстве отойдут на второй план.



На данный момент подопечные Марко Николича — единственные представители России, сих пор имеющие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В группе А, где также находятся мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и зальцбургский «Ред Булл», они умудрились набрать три очка. А проиграли только действующему обладателю трофея, да и там шансы имелись.

«Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз: Никитин нанесёт Дацюку и Коваржу пятое поражение подряд Уральцы перестали побеждать и много пропускают, а лидер КХЛ накануне быстро разобрал «Сочи».

Немцев, разумеется, уже не догнать, да и Бог с ними, но вот дистанция до остальных соперников по два балла. Испанцы находятся выше, а австрийцы ниже. Следующая игра у российской команды дома с «Ред Буллом», победа обеспечит попадание в плей-офф Лиги Европы. А ещё принесёт заметные призовые от УЕФА. Понятно, что Лига чемпионов сейчас банально важнее.



Скорее всего, сербский тренер после тяжелейшего выезда к в Мадрид (0:0) даст отдохнуть лидерам и даст шанс кому-то из молодёжи. Пару-тройку исполнителей основы можно будет выпустить в случае необходимости после перерыва. Шансы хозяев на таком фоне, естественно, растут.

Поездки в Чечню априори даются непросто любой команде в РПЛ, а теперь грозненцы вовсе справедливо считаются фаворитами на своём поле. Спорить с линией букмекеров сложно. Мы бы рискнули и проверили 1Х + ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.55.

«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп не отпустит Моуринью. Рабочая победа красных в АПЛ Мерсисайдцы проиграли «Аталанте», но «чайки» — их любимый клиент на внутренней арене.

Во-первых, «Ахмат» при Талалаеве играет в агрессивный футбол, с голами проблем нет, а у «железнодорожников» не будет из-за дисквалификации центрального защитника Ведрана Чорлуки. Мурило, конечно, хорош, но перед битвой с австрийцами его могут поберечь. Во-вторых, такой вариант заходил в четырех последних домашних матчах грозненцев.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 28 ноября 2020 года

«Локомотив» бросает последние силы на борьбу в тяжелейшей группе Лиги чемпионов, заряда на РПЛ попросту хватает. Три поражения в четырёх турах и место в середине таблицы. Грозненцы же набрали солидный ход, а после ничьи с «Зенитом» бояться им точно нечего, тем более на своём поле. Ждём агрессивной игры в атаке от хозяев.



Ставка: «Ахмат» не проиграет + индивидуальный тотал грозненцев больше 1.5 мяча за 2.55.