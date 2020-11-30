«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Ставка: «СЮ» не проиграет за 1.80.
У «Автомобилиста» наступил кризис. Пять поражений подряд — это очень серьёзно. Оборона не впечатляла и прежде, но Якуб Коварж маскировал проблемы. Как только чех перестал тащить, количество пропущенных шайб резко возросло. 0:3 от «Ак Барса», 2:3 Б и 1:5 от «Торпедо», 3:4 ОТ с «Трактором».
А накануне подопечные Билла Питерса получили в родных стенах по шапке от ЦСКА (1:5). Все шайбы пропустили в равных составах, большинство подвело. В стартовые 15 минут москвичи получили три малых штрафа, но те шесть минут хозяева откатали вхолостую. Единственный гол в середине третьего периода забил Павел Дацюк, когда всё уже было ясно.
Уральцы опустились на пятую строчку Востока. Хотя больше пугают даже не результаты, а качество хоккея. Ошибки в обороне не новость, а вот большие проблемы с созиданием удручают. Букмекеры отдают преимущество «Автомобилисту», после вылета от «СЮ» во втором раунде Кубка Гагарина — 2019 он забрал все три очные встречи.
Однако если оценивать текущее состояние команд, гости выглядят предпочтительнее даже с учётом подвешенного состояния Метсолы и обмена Сошникова. Мы бы выбирали между ИТМ 3 шайбы «Автомобилиста» за 1.68 и Х2 за 1.80. Свой лёд — это хорошо, но других козырей у екатеринбуржцев сейчас не видно. Потому не будем мудрить и сыграем против линии.
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