СКА – «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Йокерит».
Ставка: победа СКА в основное время за 1.98.
«Всё меньше у СКА остаётся матчей, в которых бы он в начале игры не валял дурака. Точнее, даже так: таких матчей уже практически не осталось. У питерской команды налицо какая-то сверхуверенность в собственных силах, но такое рано или поздно наказывается, причём обычно весьма брутальным способом. Вот и в предыдущем туре питерцы позволили себе фигурное катание в первом периоде, получили две шайбы, потом спохватились, завелись, но выиграть сумели лишь в серии послематчевых буллитов.
Может ли это каким-либо образом повлиять на их грядущий домашний матч с «Йокеритом»? Может, но что это изменит? Горячие финские парни, вполне возможно, допустили стратегическую ошибку, решив в предыдущем туре малой кровью взять два очка у «Витязя». Или решили, что подмосковная команда в преддверии своего матча с Ригой не станет слишком усердствовать. В итоге же «Йокериту» пришлось потратить много сил, которые наверняка пригодились бы в матче со СКА (хоть и вряд ли спасут), и это наверняка скажется.
В общем, сценарий грядущего матча лежит практически на ладони. СКА будет привычно валять дурака, в зависимости от текущих цифр на табло от одного до двух периодов. Потом столь же привычно соберётся (или огребёт в раздевалке от кого надо) и закроет все вопросы в заключительной двадцатиминутке. При этом питерцам даже не понадобится дополнительное время, хоть и большого счёта в итоге не будет. Так, одна-две шайбы преимущества», — полагает Лебедев.
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