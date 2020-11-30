СКА – «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Йокерит».



Ставка: победа СКА в основное время за 1.98.



«Всё меньше у СКА остаётся матчей, в которых бы он в начале игры не валял дурака. Точнее, даже так: таких матчей уже практически не осталось. У питерской команды налицо какая-то сверхуверенность в собственных силах, но такое рано или поздно наказывается, причём обычно весьма брутальным способом. Вот и в предыдущем туре питерцы позволили себе фигурное катание в первом периоде, получили две шайбы, потом спохватились, завелись, но выиграть сумели лишь в серии послематчевых буллитов.



Может ли это каким-либо образом повлиять на их грядущий домашний матч с «Йокеритом»? Может, но что это изменит? Горячие финские парни, вполне возможно, допустили стратегическую ошибку, решив в предыдущем туре малой кровью взять два очка у «Витязя». Или решили, что подмосковная команда в преддверии своего матча с Ригой не станет слишком усердствовать. В итоге же «Йокериту» пришлось потратить много сил, которые наверняка пригодились бы в матче со СКА (хоть и вряд ли спасут), и это наверняка скажется.



В общем, сценарий грядущего матча лежит практически на ладони. СКА будет привычно валять дурака, в зависимости от текущих цифр на табло от одного до двух периодов. Потом столь же привычно соберётся (или огребёт в раздевалке от кого надо) и закроет все вопросы в заключительной двадцатиминутке. При этом питерцам даже не понадобится дополнительное время, хоть и большого счёта в итоге не будет. Так, одна-две шайбы преимущества», — полагает Лебедев.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.