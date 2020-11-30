«Дженоа» – «Парма»: прогноз Владимира Чаплыгина на игру чемпионата Италии

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на заключительный матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу.



Ставка: победа «Дженоа» по угловым за 1.85.



«Я внимательно проанализировал статистику «Дженоа» и «Пармы» в этом и прошлом сезонах итальянской Серии А. Из целой россыпи ставок на статистику моё внимание привлёк вариант на угловые, а если быть точнее – коэффициент на победу первой команды. Мне он показался немного завышенным.



На основе чего я пришёл к такому выводу? Дело в том, что по всем ключевым статистическим параметрам, которые влияют на потенциальную победу команды по количеству поданных угловых, наблюдается значительное преимущество хозяев. «Дженоа» в родных стенах в среднем за одну игру выполняет 19.56 кросса, а «Парма» в гостях только 13.0. Преимущество как минимум на шесть пунктов. Обычно если футболисты делают много выносов из своей штрафной, то это рано или поздно приводит к угловым ударам в исполнении соперника. «Парма» в гостях обычно совершает 24.09 выноса, а «Дженоа» дома только 17.17. Здесь преимущество в семь пунктов. А ещё сейвы. Вратарь «Пармы» в гостях спасает примерно 4.77 раза за игру, а «Дженоа» — 2.69. И тут шансов на лишний корнер больше у хозяев.



Наконец, владение мяча. «Дженоа» в домашних встречах в среднем за игру делает 480 пасов, а «Парма» — 415. Так что и по владению мячом фаворитом выглядят хозяева. Обычно тот, кто контролирует игру, побеждает и по угловым», — сказал Чаплыгин.

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