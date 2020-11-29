«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Шомуродов, Бруну Алвеш, Эрнани и Осорио вспомнят времена РПЛ

30 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Парма». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Дженоа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 2.76. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Парма» 30 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Парма» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.
Анализ и прогноз матча 9-го тура итальянской Серии А «Дженоа» — «Парма» (30.11.2020)
Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартовал девятый тур.
На понедельник, 30 ноября, остались два матча. Наиболее поздний из них начнётся в 22:45 мск в Генуе. «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» сразится с «Пармой». Эта игра вполне тянет на встречу выпускников, ведь в составе обеих команд хватает футболистов с опытом выступлений в РПЛ.
У хозяев это, разумеется, нападающий Эльдор Шомуродов, ещё совсем недавно выступавший за «Ростов». У гостей список внушительнее — защитник Бруну Алвеш, опорник Эрнани и защитник Йордан Осорио. Все трое отметились в «Зените», хотя венесуэлец выходил на поле редко.
Есть и ещё кое-что общее. Результаты. Они весьма печальные, ведь соперники находятся на границе зоны вылета. «Парма» в прошлом сезоне была крепким середняком, а сейчас набрала всего шесть очков в восьми турах. Это 17-е место в турнирной таблице, один балл до зоны вылета.
У «Дженоа» дела складываются ещё хуже — пять очков и 19-я строчка. Единственная победа добыта в первом туре, дальше была вспышка коронавируса и уход на карантин. Разумеется, это сказалось на уровне физической готовности. Впрочем, повод для радости всё же имеется. В четверг выбили «Сампдорию» из Кубка Италии (3:1).
Пропустили в середине первого тайма, однако после перерыва забили три мяча за 12 минут. Голевой передачей отметился Шомуродов, который постепенно набирает форму. У гостей настроение получше — в четырёх предыдущих турах проиграли только «Роме» и даже скатали ничью с «Интером».
А в среду тоже прошли в следующий раунд Кубка Италии, забодав скромную «Козенцу» (2:1). Букмекеры не видят тут фаворита, что вполне логично. Больше того, статистика очных встреч выглядит уникально. Она представляет собой идеальный баланс: 18 поединков, по шесть побед в обе стороны и шесть мирных исходов.
При этом после возвращения в элитный дивизион «крестоносцы» забрали все четыре игры, забив в них аж 13 раз. А «Дженоа» в восьми турах отыграл на «ноль» лишь однажды. Словом, ИТБ 1 гола «Пармы» за скромный коэффициент 1.63 выглядит надёжно.
Ставка посмелее — П2 с нулевой форой за 1.99. История противостояния за гостей, результаты в последнее время у них получше, да и состав поинтереснее. Что-то в духе 1:2 или 1:1 тут вполне вероятно.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Парма» 30 ноября 2020 года
Соперники начали сезон ниже ожиданий, расположившись на границе зоны вылета. У «Пармы» шесть очков, у «Дженоа» — пять. При этом после возвращения в элиту «крестоносцы» забрали все четыре очные встречи, забив в них 13 мячей. А главное, в последние недели они выглядят получше. Возьмём П2 с нулевой форой.
Ставка: победа «Пармы» с нулевой форой за 1.99.
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