«Локомотив» — «РБ Зальцбург»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.40.



«Интересные коэффициенты на этот матч. Почти 5.0 на победу «Локомотива». Это удивляет, но с одной стороны. С другой, посмотрев тот же матч «Зальцбурга» в Мюнхене, тоже считаю, что австрийский клуб фаворит. Он очень здорово понимает, как распоряжаться мячом, как атаковать, как строить нападение. Вот без мяча «Зальцбург» не очень хорош, теряется. В этом шанс «Локомотива».



Учитывая, в каком стиле играет «Локомотив» всё последнее время, я не жду обилия голов. В первую очередь команда Николича стремится организованно и чётко сыграть сзади. «Атлетико» со своей атакой только один мяч забил. «Бавария» испытывала проблемы. И сам «Локомотив» в нападении не преуспевает. Есть Зе Луиш, Эдер, Миранчук, Крыховяк. Но голов мало. Две последние игры по 0:0. До этого выиграли 1:0, но забили с пенальти.



Предполагаю, что даже в этой встрече «Локомотив» сыграет от обороны, перекроется и будет ждать шанса. В плане борьбы за выход в Лигу Европы ничья хороший вариант для «железнодорожников».



Я поставлю на «тотал меньше 2.5 мяча». Не даст «Локомотив» много свободы австрийцам», — сказал Титов.

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз: главный матч года для Кикнадзе, Николича и Гильерме У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И реальные шансы на выход из группы.