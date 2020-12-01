«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аякс» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.65.



«Мы все недавно видели, как Юрген Клопп разошёлся и наехал на компанию, которая показывает матчи английской Премьер-лиги. Речь о том, что футболисты выживают с трудом, что действительно очень непростой график, травма за травмой. Проблем у «Ливерпуля» достаточно. И у Хендерсона травма мышцы, и у Шакири, и у Кейта есть проблемы. По-прежнему травмирован Тьяго Алькантара. Как мы знаем, выбыли Гомес и Александр-Арнольд, не говоря уже о ван Дейке. В общем, проблем у «Ливерпуля» хватает. Приходится использовать не совсем готовых футболистов. Но такова реальность нынешнего евросезона.



У «Аякса» ситуация чуть получше в чемпионате — в последнем туре выиграли крупно. Да и в Лиге чемпионов неплохие шансы. Решающий матч — с «Аталантой». Думаю, «Аякс» прекрасно понимает, что даже если что-то не получится на «Энфилде», хотя надо пользоваться ситуацией, в последнем туре можно будет исправить.



«Ливерпуль» не очень здорово смотрелся против «Аталанты» неделю назад. Так что «Аякс» вполне может претендовать на гол в ворота команды Юргена Клоппа.



Да и сам «Ливерпуль» тоже должен забить. Не поверю, что в двух подряд матчах «Ливерпуль» в ЛЧ не сумеет забить.



В Амстердаме была острая игра с обеих сторон, но лишь один автогол Тальяфико.



Здесь, думаю, обмен забитыми мячами будет, но «Ливерпуль» не проиграет. Мой прогноз — «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют» за 1.65», — сказал Генич.

«Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз: Клопп, Салах и Мане не допустят второй неудачи на «Энфилде» Травмированных выше крыши, силы на исходе, но «Энфилд» поможет красным в трудную минуту.