«Динамо» Москва — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург».
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.15.
«Предположу, что победят динамовцы, причём так уверенно, с преимуществом, как минимум в две шайбы. Я в этом даже уверен. Они смотрятся посильнее, получше, покрепче.
«Магнитка» в последнее время сильно просела, хотя и победила нижегородцев на выезде со счётом 4:2. Я этим результатом не удивлён — горьковчане, по сравнению с бело-голубыми, классом-то пониже будут.
А вот у подопечных Владимира Крикунова и в обороне дела получше обстоят, и в контратаках они тоже сильны. Тем более что динамовцы пусть и минимально, но расправились с хабаровским «Амуром» — 3:2, и с ярославским «Локомотивом» им тоже тяжело было, хотя и победили — 4:3 в овертайме. Так что сегодня хозяева площадки будут на кураже, и всё у них получится. Ставлю на уверенную победу «Динамо» в основное время», — сказал Кожевников.
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