«Динамо» — «Металлург». Прогноз: Крикунов вернёт Илью Воробьёва на шестое место Востока

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Металлурга» идёт за 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург» 1 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург» 1 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург» Магнитогорск (01.11.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На вторник, 1 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Есть и несколько отличных вывесок. В 19:30 мск «Динамо» на «ВТБ Арене» начнёт выяснять отношения с «Металлургом». Это первая встреча соперников за 11 месяцев. Они не пересекались с 29 декабря, тогда «лисы» спаслись за семь секунд до сирены и лучше пробили буллиты (5:4 Б).

Хозяева постепенно обретают себя. Качество хоккея далеко не всегда бывает высоким, ошибки и привозы случаются. Но наконец-то начали стабильно набирать очки, а это уже большое дело. Пять побед в шести матчах — отличный показатель. Пусть даже единственное поражение получилось крайне чувствительным — 1:6 от «Йокерита».

Тот провал уже закрыли, дважды выиграв в родных стенах. Сперва оформили удивительный камбэк с «Локомотивом»: горели 0:3 к 51-й минуте, забили три шайбы за шесть минут, добили ярославцев в овертайме (4:3 ОТ). А в субботу едва не получили то же самое в обратную сторону.

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Вели у «Амура» 3:0 к середине третьего периода, пропустили два гола, но времени дальневосточникам не хватило (3:2). Подопечные Владимира Крикунова закрепились на четвёртом месте в Западной конференции, причём «Локомотив» совсем недалеко. В общем, последствия слабого старта худо-бедно преодолели.

«Металлург» тоже подал признаки жизни. Недавно выдали отрезок из восьми поражений в десяти поединках, после чего начали со счётом 1:4 против едва живого «Нефтехимика». Дальше понеслось: гости нахватали удалений, магнитогорцы дважды реализовали лишнего и ещё три раза отличились в равных составах (6:4).

А накануне выиграли в Нижнем Новгороде (4:2). Очень много выручал Юхо Олкинуора, без которого наверняка пропустили бы 3-4 шайбы ещё в первом периоде. «Торпедо» много играло в большинстве, однако реализовало лишнего только один раз. Дублем снова отметился Андрей Чибисов, два очка набрал Сергей Плотников.

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Между прочим, дважды подряд ММг не побеждал аж с первой половины октября. Подопечные Ильи Воробьёва вернулись на пятую строчку Востока, хотя у идущего шестым «Автомобилиста» есть целых три игры в запасе. «Динамо» — серьёзная проверка, всё же два предыдущих оппонента в лучшем случае тянут на середняков.

Соперники не отличаются стабильностью, и всё же шансы «Динамо» смотрятся выше. Во-первых, свой лёд. Во-вторых, разница в свежести. Бело-голубые в третий раз кряду сыграют в родных стенах, да ещё и имели лишние сутки на восстановление. А вот «лисы» проведут четвёртый поединок за семь дней. График плотный.

Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.68 и ИТБ 2.5 гола «Динамо» за 1.84. «Металлург» добыл две победы подряд, но обе потребовали большого количества нервов и сил. Запаса в игре гостей не ощущается, а взорваться и забросить две-три шайбы за короткий отрезок динамовцы тоже умеют.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург» 1 декабря 2020 года

На стороне «Динамо» свой лёд и разница в свежести: лишние сутки на восстановление, третий домашний матч кряду. «Металлург» впервые с первой половины октября одержал две победы подряд, однако соперники были скромные. И оба раза не обошлось без приключений. «Лисы» проведут четвёртый поединок за семь дней, забрать «конёк» будет сложновато. Раз так, шансы хозяев выше.

Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.68.