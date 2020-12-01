«Динамо» М — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 1 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Металлург».



Ставка: «Динамо» забросит минимум 3 шайбы за 1.88.



«Это две команды, которые находятся в зоне турбулентности. Московское «Динамо» — еще недавно там сухие серии выдавали Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. И мы помним, как бело-голубые были разгромлены в Хельсинки со счетом 1:6.



Правда, в последних двух играх «Динамо» одержало две победы. И если матч с «Амуром» (3:2) выглядит закономерным, то битва с «Локомотивом» (4:3 ОТ) получилась эффектной, ведь в ней «Динамо» уступало со счетом 0:3.



«Металлург» одержал две победы в последних двух играх, справившись с «Нефтехимиком» при феерическом камбэке (было 1:4, стало 6:4) и дожав «Торпедо» в Нижнем Новгороде (4:2). Но до этого были лишь две победы в 10 матчах. Поэтому нужно понять, «Магнитка» вышла из пике или там еще кризис. Игра с «Динамо» как раз даст ответ.



В этой битве титанов я бы предположил, что московское «Динамо» у себя дома пробьет индивидуальный тотал в 2,5 шайбы в основное время. За это дают достойный кэф 1.88», — сказал Лысенков.

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