«Порту» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 1 декабря

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.62.
«Порту» принимает на своём поле «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов. В прошлый раз преимущество англичан было слишком очевидным.
«Драконы» неплохо идут в текущем розыгрыше и практически гарантировали место в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого достаточно не проиграть крупно «Олимпиакосу». Во внутреннем первенстве всё не так замечательно, поскольку после победы над «Санта Кларой» (1:0) удалось подняться только на третье место.
Я думаю, дома португальцы упрутся и окажут сопротивление, но состав не способен бороться с такими серьёзными противниками. Какое-то время они покусаются, однако дальше всё станет очевидно и оппонент одержит викторию, пусть и с небольшим преимуществом.
Синие обыграли «Бёрнли» с унизительным счётом 5:0, только всё равно занимают всего 10-е место в английской Премьер-лиге. Справедливости ради отставание от лидера лишь шесть баллов, и есть игра в запасе. В Лиге чемпионов пока что клуб очки не терял и всегда выигрывал уверенно.
Скорее всего, сегодня будет самая тяжёлая игра для подопечных Хосепа Гвардиолы на групповой стадии, однако даже при таких условиях они возьмут три балла. Гости достойно смотрятся в нынешнем розыгрыше и вряд ли уступят», — сказал Павлюченко.
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