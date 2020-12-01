«Порту» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 1 декабря

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.62.



«Порту» принимает на своём поле «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов. В прошлый раз преимущество англичан было слишком очевидным.



«Драконы» неплохо идут в текущем розыгрыше и практически гарантировали место в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого достаточно не проиграть крупно «Олимпиакосу». Во внутреннем первенстве всё не так замечательно, поскольку после победы над «Санта Кларой» (1:0) удалось подняться только на третье место.



Я думаю, дома португальцы упрутся и окажут сопротивление, но состав не способен бороться с такими серьёзными противниками. Какое-то время они покусаются, однако дальше всё станет очевидно и оппонент одержит викторию, пусть и с небольшим преимуществом.



Синие обыграли «Бёрнли» с унизительным счётом 5:0, только всё равно занимают всего 10-е место в английской Премьер-лиге. Справедливости ради отставание от лидера лишь шесть баллов, и есть игра в запасе. В Лиге чемпионов пока что клуб очки не терял и всегда выигрывал уверенно.



Скорее всего, сегодня будет самая тяжёлая игра для подопечных Хосепа Гвардиолы на групповой стадии, однако даже при таких условиях они возьмут три балла. Гости достойно смотрятся в нынешнем розыгрыше и вряд ли уступят», — сказал Павлюченко.

«Порту» — «Манчестер Сити». Прогноз: первые проблемы Гвардиолы и Мареза в Лиге чемпионов «Порту» забил восемь голов в четырёх турах Лиги чемпионов, у себя дома «драконы» в порядке.