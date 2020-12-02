«Краснодар» — «Ренн»: эксперты оценили шансы команды Мусаева в матче Лиги чемпионов

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» — «Ренн». Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Ренна» оценён букмекерами коэффициентом 2.73. Поставить на ничью предлагают за 3.48.
Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.
Ставки на пенальти принимаются за 2.80, на удаление — за 3.80, на гол Маркуса Берга — за 2.60.
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