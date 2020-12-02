«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: прогноз Владимира Стогниенко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 2.06.
«В группе Н интересная и непростая ситуация – «Манчестеру» достаточно набрать одно очко, но играть надо с «ПСЖ» и «Лейпцигом», так что гарантировать здесь ничего нельзя.
«ПСЖ» в Манчестере не устраивает ничья. Почему? В этом случае победа над турками может оказаться бесполезной, если «Лейпциг» обыграет «МЮ». Парижанам рисковать нужно.
У «Манчестер Юнайтед» сложности есть, но мне кажется, что дела пошли к лучшему – четыре победы, Бруну Фернандеш в хорошей форме, вроде бы нашли место для Ван де Бека, Кавани на замену выходит неплохо. Есть сложности в обороне, травма де Хеа, но в целом атмосфера позитивная.
Про «ПСЖ» это сказать сложнее, т.к. многовато команда пропускает. Посмотрите сами – три от «Монако», два от «Бордо» на выходных. В Лиге чемпионов без блеска одолели «Лейпциг», есть вопросы.
О Сульшере сложилась репутация, что он умеет готовиться к конкретным матчам. Это могут подтвердить и парижане – вспомните матч первого круга, когда «МЮ» выиграл по делу.
У Тухеля имеются сложности. После матча с «Бордо» Неймар говорил о том, что необходимо прибавлять в организации, прибавлять в деталях, выглядеть как команда. Считается, что гости фаворит, но я позволю себе не согласиться – «МЮ» может позволить себе играть по результату, «ПСЖ» надо атаковать, поэтому у «Манчестера» могут появиться очень комфортабельные условия для контратак.
Ставлю на «Манчестер» с нулевой форой и хорошим коэффициентом. Мне кажется, что это привлекательный вариант», — сказал Стогниенко.
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