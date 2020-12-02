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«Севилья» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

«Севилья» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч “Севилья” — “Челси” в 5-м туре Лиги чемпионов.

Ставка: ничья за 3.43.

«Команды решили свои задачи в Лиге чемпионов, поэтому будут выставлять смешанные составы. Думаю, игра будет довольно нудной, поскольку “Челси” в больших матчах очень круто играет в обороне. Это как раз тот случай, когда впереди большая игра и надо отработать оборонительные взаимодействия.

“Севилья” крепкая, за ней домашний стадион. Будет аккуратно идти вперёд.

Здесь важно не проиграть как тем, так и другим. Поэтому я бы рискнул поставить на ничью в этой встрече. Здесь главный резон — не проиграть и с минимальным количеством ошибок закончить эту встречу», — сказал Казанский.

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Лондонцы не проигрывают с конца сентября, пропустив только в 3 из 11 последних матчей.
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