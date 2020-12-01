«Севилья» — «Челси». Прогноз: Лэмпард продлит чудесную серию в Испании, Менди прикроет тыл

2 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси», группа E. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89. Успех английского клуба оценён в 2.59. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси» 2 декабря 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч группы E Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси» (02.12.2020)
Зима уже на дворе. Большинство топовых европейских чемпионатов продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению. В Лиге чемпионов добрались до пятого тура, исправлять ошибки времени не осталось.
Разумеется, внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей из России, однако есть не менее интересные пары. Например, среди прочих 2 декабря испанская «Севилья» сразится с английским «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании, начало — в 23:00 мск.
Оба клуба уже обеспечили себе место среди 16 лучших турнира, осталось только разобраться с победителем квартета. После четырёх сыгранных матчей обе стороны скопили ровно по 10 очков, отрыв от «Краснодара» и «Ренна» составляет девять пунктов. Английский клуб находится выше лишь из-за дополнительных показателей.
Первый поединок проходил в Лондоне и завершился безголевой ничьей. Опасные моменты можно было по пальцам пересчитать. Команды действовали осторожно, испанцы создали побольше, но вообще итоговый результат вполне закономерен. Однако за пять прошедших недель и те, и другие набрали отличную форму.
«Севилья», к примеру, в семи последних играх во всех турнирах отпраздновала шесть побед, три из которых пришлись на Лигу чемпионов, а другие три — на чемпионат Испании. Это позволило забраться на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 16 баллов. Отставание от лидирующего «Реал Сосьедад» составляет целых восемь пунктов, но не всё так страшно, ведь есть две игры в запасе.
При этом севильцы подходят к домашнему поединку с «Челси» практически в полной боевой готовности. Главный тренер команды Юлен Лопетеги не сможет рассчитывать разве что на голкипера Боно, у которого подтвердился COVID-19, а также крайнего защитника Серхио Эскудеро. Впрочем, вряд ли это станет ключевыми потерями, ведь в ворота вернулся Томаш Вацлик, а слева в обороне может справиться Рекик.
Однако лондонцы тоже порядком раскочегарились. Во-первых, они не проигрывают с конца сентября, пропустив только в трёх из 11 последних матчей во всех турнирах. Солидный отрезок! Во-вторых, победная серия «аристократов» из шести побед прервалась лишь в прошлом домашнем матче АПЛ против «Тоттенхэма».
Со «шпорами» команда Фрэнка Лэмпарда скатала нулевую ничью. В целом, справедливо, но тут стоит сказать, что хозяева во втором тайме подобрались довольно близко к голу. Где-то не повезло, а где-то надёжно действовал голкипер гостей Уго Льорис. В любом случае, ничья с таким оппонентом — вполне нормальный исход.
Теперь мы бы тоже не стали ждать много забитых голов от «Челси», всё же играть против испанских команд на их поле априори тяжело. Но и у красно-белых не всё так гладко с результативностью. В восьми последних матчах «Севилья» забила 13 голов, пять из которых в ворота «Краснодара». Кайо и Газинского у лондонцев нет, а Эдуард Менди будет начеку.
На наш взгляд, ставка «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.98 выглядит довольно интересно. Испанцы, конечно, находятся в хорошей форме, но уровень оппозиции у англичан был посерьёзнее. Да и состав у гостей ожидается сильнейший, проблем с травмами нет. Команда Фрэнка Лэмпарда выглядит предпочтительнее.
Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси» 2 декабря 2020 года
Разумеется, играть против испанских клубов на их территории всегда непросто, тем более что «Севилья» находится в хорошей форме. Однако «Челси» не проигрывает с конца сентября, а пропускает при этом редко. Большого количества голов не ждём, но лондонцы, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее. Состав у них максимально близок к оптимальному.
Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.
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