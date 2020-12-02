«Краснодар» — «Ренн»: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн».
Ставка: ничья за 3.42.
«За четыре тура текущего сезона группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» сумел добыть только один балл, когда разделил очки с сегодняшним противником в 1-м туре, после чего проиграл все поединки. Кубанский клуб пропустил непозволительно много – 10 голов, притом что отличился всего четыре раза.
После поражения в последнем туре от «Химок» (0:1) российский клуб опустился на 10-е место в турнирной таблице. В пяти последних играх Российской Премьер-Лиги «быки» проиграли четыре раза. Что примечательно, разница забитых и пропущенных голов в пользу атаки.
С «Ренном» также не всё в порядке, можно сказать, что у французского дела обстоят ещё хуже. Тот же один балл в Лиге чемпионов при двух забитых мячах. Старт сезона в Лиге 1 принёс надежду поклонникам на успешный сезон, но с каждым туром надежд всё меньше. За 12 поединков чёрно-белые добыли пять викторий и оказались на седьмой позиции, впрочем, надежды на общий успех ещё есть.
Сегодня не смогут сыграть Вильена, Стоцкий и Петров, у которых травмы, и Сафонов, который на карантине с коронавирусом. У французского коллектива с COVID-19 Агуэрд Наиф. В лазарете Гирасси, Мартен, Ругани, Террье и Гомис.
Обе команды будут играть с полной отдачей, тем более что отступать уже некуда. У хозяев пошли на выздоровление некоторые исполнители, но у команды не всё в порядке, учитывая последнее поражение от аутсайдера. Гости будут играть на максимуме, что характерно для всего чемпионата, что могу подтвердить, так как сам не один год играл в этой стране. Ожидаю ничью, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.
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