«Севилья» — «Челси»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Челси» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.84.



«Челси» с новым вратарём Менди в своём чемпионате играет достойно. И в Лиге чемпионов всего один мяч лондонцы пропустили. Это было от «Ренна» в последнем матче. Но и там «Челси» вырвал победу.



Здесь матч за первое место. Большой вопрос, надо ли «Севилье» рвать жилы и пытаться выйти на первое место. Я комментировал игру первого круга. Там был минимум моментов. Команды тогда сосредоточились на игре в середине поля, друг друга очень хорошо нейтрализуя. И здесь, я думаю, никто на рожон лезть не будет, тем более что «Челси» имеет преимущество по дополнительным показателям.



Не жду от этой пары яркой игры на «Рамон Санчес Писхуан». Мне кажется, будет минимум ошибок. Кто вообще их допустит, тот, наверное, уступит. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.84», — сказал Генич.

«Севилья» — «Челси». Прогноз: Лэмпард продлит чудесную серию в Испании, Менди прикроет тыл Лондонцы не проигрывают с конца сентября, пропустив только в 3 из 11 последних матчей.