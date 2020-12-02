«Боруссия» – «Лацио»: ставка Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия Дортмунд» – «Лацио» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Лацио» с форой (+1) за 1.86.



«Боруссия» и «Лацио» будут бороться за первое место в группе. Конечно, если сейчас это имеет хоть какое-то значение, – совершенно не факт. Обе команды имеют проблемы с игрой. Хоть и на результатах хозяев это отражается чуть меньше, но встреча с «Кёльном» в очередной раз показала зависимость от Холланда. Стоило ему провести неудачный матч, как атака сразу рассыпалась, да и пропустила «Боруссия» своё закономерно.



По всем котировкам хозяева – явные фавориты. Но вот первый матч показал, что «Лацио» для «Боруссии» соперник не слишком удобный. Контратакующие способности римлян известны, а «шмели» впереди порой бывают не слишком изобретательны. Здесь я поставлю на победу гостей с форой (+1) за 1.86», — сказал Дементьев.

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