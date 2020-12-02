«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ».



Ставка: «ПСЖ» будет владеть мячом минимум 53% времени за 1.83.



«Во-первых, хочется поставить на статистику. «Юнайтед» два последних матча выиграл у «ПСЖ», оба раза в гостях, оба раза действуя примерно по одной схеме – отдал мяч и на контратаках подлавливал парижан. Особых сомнений нет в том, что здесь будет то же самое. Все свои самые звонкие победы команда Сульшера одерживает именно так. Все говорит за то, что и на этот раз «МЮ» будет играть так же, поэтому меня удивили цифры, которые предлагают букмекеры. Ставка на владение мячом «ПСЖ» предлагается с тоталом 52,5. Соответственно, предлагаю выбрать вариант больше 52,5 процента. В двух последних очных матчах «МЮ» владел мячом один раз 37 процентов, а один раз вообще меньше 30. Но если такой вариант приносит успех, то глупо от него отказываться.



«Юнайтед» здесь устроит ничья, что является еще одним доводом для того, что «Юнайтед» не будет здесь играть от себя, а отдаст инициативу сопернику, которому желательно побеждать. То, как «Юнайтед» одержал победу в последнем туре, в волевом стиле у «Саутгемптона», притом что играл большую часть матча хуже, такие победы вносят моральный подъем в стан команд. Мне кажется, что «Юнайтед» здесь будет выглядеть уверенным в своих силах. Мне кажется, что «МЮ» вполне может добыть здесь результат.



«ПСЖ» особого впечатления не производит. Последние пару месяцев команда ничего не демонстрирует, даже несмотря на то, что все основные силы – Мбаппе, Неймар и Ди Мария – в строю.



Вторым вариантом выбрал бы 1Х и тотал меньше 4,5. Коэффициенты на обе ставки в районе 1,80-1,90».

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